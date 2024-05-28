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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 11:29

'Hexa', Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu tamamladı! Hedefi gençlere 'artık kolaylıkla uçulabileceğini' göstermek

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi uçan 'Hexa' aracı için Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen ilk uçuş gösterisi genç nesillere 'artık kolaylıkla uçulabileceğini' göstermeyi hedefledi.

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