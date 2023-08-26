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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:08

Hedef yıl sonuna kadar 28 bin adet! Türkiye'nin yerli otomobili Togg

Bugüne kadar 2 bin adet araç teslim eden Togg, yıl sonu için koyduğu 28 bin adetlik hedefi tutturacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş “Eylül ayında tam kapasite çalışarak bir günde 170 araba çıkaracağız. Çift vardiyaya geçiyoruz” dedi.

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