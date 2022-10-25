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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:35

Havadaki karbondioksidi yumurta kabuğuyla yakalayacak! Geri dönüşüme katkı sağlayacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Sarı Yılmaz, yumurta kabuğunu kullanarak elde edeceği malzemeyle karbondioksit yakalama teknolojisi geliştirmeyi hedefliyor.

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