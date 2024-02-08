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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 12:50

Hastalıkları erken teşhis eden giyilebilir teknoloji! Türk araştırmacılar yaptı

Bilkent Üniversitesi UNAM'da geliştirilen teknoloji, kalp atışı, kardiyovasküler yaşlanma, damar esnekliği gibi sağlık verilerini aynı anda ölçerek bilgisayara aktarabiliyor.

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