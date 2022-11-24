  • $18,6328
  • 19,4276
  • 1052.58
  • 4870.26

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:33

Hasarlı kirişler için 'çelik dikiş' tekniği geliştirdiler! Dünyada ilk

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğretim üyeleri ve bir yüksek lisans öğrencisi, betonarme kirişlerin kısa sürede ve düşük maliyetle güçlendirilmesine imkan sağlayan teknik geliştirdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.