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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 17:29

HADO sporu, ilgi odağı haline geldi! Artırılmış gerçeklik oyunu

Oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO sporu, ilgi odağı haline geldi.

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