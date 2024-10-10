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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:08

Güneş'ten dev bir plazma topu koptu! Dünya'ya doğru yaklaşıyor

ABD'li yetkililer, Güneş'ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı.