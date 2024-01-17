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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:44

Güneşi takip ederek enerji depoluyor! Kırklarelili 'minik araştırmacılar' geliştirdi

Kırklareli'ndeki Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde çalışma yapan minik araştırmacılar 12 yaşındaki Ebrar Karaduralı ile 11 yaşındaki Kayra Semiz, 'Güneş Takip Sistemli Güneş Paneli' projesiyle enerji depolama ve verimliliği arttırmayı amaçlıyor.

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