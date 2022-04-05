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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 14:29

Güçler birleştiriliyor! Milli Muharip uçak için imzalandı

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.

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