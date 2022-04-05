Güçler birleştiriliyor! Milli Muharip uçak için imzalandı

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DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan "Hakkımızda" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi.

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Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti.

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İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti.

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Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

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Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

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MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

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5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

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Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

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MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

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- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

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- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.