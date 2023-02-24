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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 11:35

Google'dan ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Bard! Google Bard nedir?

Google'ın yaptığı açıklamaya göre ChatGPT'ye cevap olarak gelen Bard, kullanıcıların sorularını yanıtlayan ve konuşmalara katılan bir 'deneysel sohbete dayalı yapay zeka hizmeti' olarak tasarlandı.

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