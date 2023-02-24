Google'dan ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Bard! Google Bard nedir?

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Google'ın CEO'su Sundar Pichai, sohbet robotunun önümüzdeki haftalarda halka açık bir şekilde yayınlanmasından önce geri bildirim almak için "güvenilir test uzmanları" için kapalı bir beta testi başlattığını açıkladı.

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Google, programa ilişkin daha fazla ayrıntı açıklamazken, şirketin web sitesinde kullanıcıların Bard'a "NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndaki yeni keşifleri 9 yaşındaki bir çocuğa nasıl açıklarım?" veya "Bir arkadaşımın baby shower partisini nasıl planlarım?" gibi sorular sorabileceğini yer alıyor.

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GOOGLE BARD NASIL GELİRŞTİRİLDİ?

Bununla birlikte Google Bard'ın ilk sürümü, teknoloji devinin önemli ölçüde daha az bilgi işlem gücü gerektiren, daha fazla kullanıcıya ölçeklendirmemize ve daha fazla geri bildirime izin veren LaMDA'nın hafif model sürümünü kullanıyor.

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Pichai, "Bard'ın yanıtlarının gerçek dünyadaki bilgileri karşıladığından emin olmak için dış geri bildirimleri kendi iç testlerimizle birleştireceğiz. Bard'ın kalitesini ve hızını öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacak bu test aşaması için heyecanlıyız." diye konuştu.

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'CHATGPT'DEN DAHA SORUMLU DAVRANACAK' Diğer taraftan Microsoft tarafından satın alınan ChatGPT kötüye kullanım nedeniyle tartışmalı olduğundan, Pichai, Google'ın yapay zeka hizmetlerinin "sorumlu" davranacağını belirtti.

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Aralık ayında, öğrencilerin sınavlarda ve ev ödevlerinde kopya çekmek için ChatGPT'yi kullanmasından sonra, sohbet robotu eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Diğer taraftan ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor.

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Ancak Bard, halka lansmanından önce ChatGPT'ye kıyasla daha yavaş bir yol izleyecek ve çeşitli testlerden geçecek. Pichai, Bard'ın test kullanıcılarının "Google dışında demografik ve coğrafi olarak farklı bir insan grubu" olduğunu ifade ederek, bu kişilerin sohbet robotunu geliştirmek için test edeğini aktardı.

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Pichai, "Bard, dünyanın engin bilgisi ile büyük dil modellerimizin gücü, zekası ve yaratıcılığını birleştirmeyi amaçlıyor. Yeni, yüksek kaliteli yanıtlar sağlamak için internetteki bilgileri kullanacak. Bard, yaratıcılık için yeni bir dönüm noktası olacak." dedi.

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Öte yandan, Bard'ın duyurusu, Google yöneticilerinin "bu yıl arama motorunun yapay zekaya sahip sohbet robotu" özelliklerine sahip bir sürümünü geliştireceklerini açıklamalarından yaklaşık bir ay sonra geldi.

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