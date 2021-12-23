  • $11,0568
  • 12,559
  • 640.368
  • 1771.01

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:53

Google artık zirvede değil! En popüler alan adı değişti

Web güvenliği ve performans şirketi Cloudflare'nin 2021 Yılı İnternet Trafiği İncelemesi raporuna göre TikTok, 2021'de en popüler alan adında Google'ı geride bıraktı.

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.