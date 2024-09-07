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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2024 Cumartesi 11:45

'Gökbörü' roketi TEKNOFEST'te gökyüzü ile buluşacak! Lise öğrencileri geliştirdi!

Adana'da lise öğrencilerinden oluşan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı, 'Gökbörü' roketiyle TEKNOFEST'te dereceye girmeyi hedefliyor.