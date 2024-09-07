'Gökbörü' roketi TEKNOFEST'te gökyüzü ile buluşacak! Lise öğrencileri geliştirdi!

"İlk üçe girip derece getirmek istiyoruz"





Adana Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Miray Yağcı da roketin birçok aşamasından sorumlu olduğunu belirtti.





Takım arkadaşları kısa sürede güzel bir proje yaptıklarını anlatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Böyle bir projenin içinde olmak gerek benim gerekse takım arkadaşlarım için yeni bir şeydi. Hepimiz bu sene başladık bu işe. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Yavaş yavaş öğrenerek ilerledik ve roketimizi son aşamasına getirmiş olduk. Hedefimiz Aksaray'daki atış alanına gitmek ve roketimizin atışını gerçekleştirmek. Kısmet olursa ilk üçe girip bir derece getirmek istiyoruz. Belki hayatında böyle bir şey deneyimleyemeyecek insanlar bile burada toplandı ve hep birlikte güzel bir iş çıkarttık."