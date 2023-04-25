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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 17:01

GÖKBEY ilk intikal görevinde TEKNOFEST için uçtu

Genel maksat helikopteri GÖKBEY, ilk intikal görevinde, TEKNOFEST etkinlikleri için Ankara'dan İstanbul'a uçtu.

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