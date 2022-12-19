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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:36

Gizli koz olarak tutuluyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, test atışında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabet vurdu. Savunma tarafında kritik bir eşiğin daha aşıldığını dile getiren uzmanlar ise bu tip projelerin gizli koz olarak tutulduğuna dikkat çekiyor.

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