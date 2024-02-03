Gezeravcı'nın 'gMetal' deneyi... Savunma ve uzay sanayine katkı sunacak

ALPER Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği 13 deneyden biri olan 'gMetal' deneyinin proje yöneticilerinden Prof. Dr. İskender Gökalp, metal parçacıklarının hava içinde yanması ile karbondioksit salınımı olmadan enerji üretimi amaçladıklarını belirterek, "Deneyin, Türkiye'nin savunmadan uzaya kadar olan milli hamlelerine katkı yapmasının yanı sıra daha yaşanabilir bir dünya için de çıktıları olacak" dedi.

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Gezeravcı'nın ISS'de gerçekleştirdiği deneylerden biri de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi'nden (MAM) Prof. Dr. İskender Gökalp ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu 'gMetal' deneyi. Projenin yöneticilerinden Prof. Dr. İskender Gökalp, 30 yılı aşkın süredir Fransa'da, kendi kurduğu enerji enstitüsünde; enerji, itki, hidrojen ve yer çekimsiz ortam üzerinde araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Gökalp, Türkiye'den öğrencilerin enstitüsüne gelip orada doktora yapmalarına da vesile oldu. Gökalp, 2019'da ise TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına hem ODTÜ'de hem de baş danışmanı olduğu TÜBİTAK MAM'da devam etti.