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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 12:03

Gezeravcı'nın 'gMetal' deneyi... Savunma ve uzay sanayine katkı sunacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 'gMetal' deneyi, savunma ve uzay sanayine katkı sunacak.

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