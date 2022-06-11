Gerçeğinden ayırt edilemeyecek! Robotlar için geliştirilen şaşırtıcı özellik

1 / 7

CNN International'ın haberine göre; Tokyo Üniversitesi'nde proje profesörü olan Shoji Takeuchi, robot yapımında yaygın olarak kullanılan suni deri yerine canlı cilt kullanımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Takeuchi, "Canlı cilt, robotlara canlı yaratıkların görünümünü ve dokunuşunu vermek için nihai çözüm." dedi.

2 / 7

Takeuchi, insan derisinin yapı taşlarını kullanarak yeni bir insan derisi üretildiğini söyledi.

3 / 7

Robotik parmak ilk önce lifli bir protein olan kolajen ve insan derisini oluşturan iki ana bileşen olan insan dermal fibroblastlarından oluşan bir çözeltiye daldırıldı.

4 / 7

Solüsyon parmağın çevresine uyum sağladıktan sonra Takeuchi, dışarıya insan epidermal keratinositleri uyguladı.

5 / 7

Takeuchi, denemelerde parmak farklı hareketler yaparken elastik insan derisinin serbestçe hareket ettiğini söyledi.



6 / 7

Yaraya neden olan parmağın bir kısmına kolajen bandaj konuldu ve robot yarayı onardıktan sonra rahatça hareket etmeye devam etti.