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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:52

Gerçeğinden ayırt edilemeyecek! Robotlar için geliştirilen şaşırtıcı özellik

Yapılan yeni bir araştırma, bilim insanlarının ilk kez hücreleri kullanarak robotik bir parmak üzerinde insan benzeri cilt üretmeyi öğrendiğini ortaya çıkardı.

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