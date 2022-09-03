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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 15:53

'Geleceğin askeri' yeni milli teknolojilerle donatıldı! İşte özellikleri

Türk savunma sanayisi bünyesinde yenilikçi teknolojilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 'geleceğin askeri' konseptine yeni milli teknolojiler kazandırıldı.

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