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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 15:56

Gaziantep Üniversitesinde keçi kılı kullanarak geliştirdi! Üretimi 8 ay sürdü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu'nun keçi kılı kullanarak geliştirdiği yatılım panelleri ısı ve ses bakımından emsallerinden daha verimli sonuç sağlıyor.

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