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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 17:17

Gaziantep metaverse evrenine Zeugma ile giriş yaptı

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan Dionysos Evi, metaverse aracılığıyla sanal ortama taşındı. Üç boyutlu ev, sanal gözlüklerle gezilebilecek.

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