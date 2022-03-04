Gaziantep metaverse evrenine Zeugma ile giriş yaptı

Gaziantep'te yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan eserlerin, metaverse aracılığıyla sanal ortama taşınması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ilk olarak Zeugma Dionysos Evi, üç boyutlu tasarlanarak sanal ortama eklendi.
Mesafe ve zamandan dolayı gelme fırsatı bulamayan tarihseverler, Zeugma Dionysos Evi'ni sanal gözlüklerle gezebilecek.
'Metaverse Dünyasına İlk Adım' programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çağa uyulmayıp bilgi ve teknolojinin iyi kullanılmaması halinde yarının Türkiye'sinin gençlere hazırlanamayacağını belirtti.
Şahin, "Medeniyetler tarihini inceleyin, kim o dönemin bilgisini ürettiyse o dönemin sözünü söylüyor. Bu Selçuklu'da, Osmanlı'da ve bugün de böyle. Geleceği dünyasını bugünü görüp gereğini yapanlar inşa edecek" dedi.
Zeugma Anti Kenti'nde önemli obje ve eserlerin çıkartıldığına dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:
"Roma döneminin en iştihamlı dönemini Zeugma'da. İnsanlar zamanı olmadığı için yerinde göremiyor. Metaverse dijital imkanlarla size isteğinizi yakınlaştırıyor, merak uyandırıyor, gelme merakı uyandırıyor. Bilim, sanat ve kültür teknolojiyle birleşecek. Kültürel mirası teknolojiyle buluşturacağız yeni dönemdeyiz."