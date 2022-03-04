Gaziantep metaverse evrenine Zeugma ile giriş yaptı

Bu kapsamda ilk olarak Zeugma Dionysos Evi, üç boyutlu tasarlanarak sanal ortama eklendi.

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Şahin, "Medeniyetler tarihini inceleyin, kim o dönemin bilgisini ürettiyse o dönemin sözünü söylüyor. Bu Selçuklu'da, Osmanlı'da ve bugün de böyle. Geleceği dünyasını bugünü görüp gereğini yapanlar inşa edecek" dedi.