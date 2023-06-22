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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:26

Gama ışınlarıyla ameliyatsız beyin tümörü tedavisi! 10 bin hastaya çare oldu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin tümörlerine ameliyatsız çözüm sağlayan hatta bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılan Gamma Knife ünitesi sayesinde bugüne kadar 10 binin üzerinde hasta tedavi olanağı yakaladı.

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