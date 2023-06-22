Gama ışınlarıyla ameliyatsız beyin tümörü tedavisi! 10 bin hastaya çare oldu

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Emmez, AA ekibinin görüntülediği Gamma Knife ünitesinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bunun gama ışınlarının kullanıldığı bir radyo cerrahi yöntemi olduğunu anlattı.

Özellikle son 20-30 yılda tedavi başarısı ve güvenliği üst düzeye çıkan ve dünya genelinde de kabul gören Gamma Knife'ın radyasyonu tümöre odaklama imkanını verdiğini aktaran Emmez, "Gamma Knife konusunda Türkiye'de ikinci, hali hazırda kamu kaynaklarıyla kurulmuş da tek merkeziz. Yaklaşık 19 yıldır 10 binin üzerinde hastayı bu yöntemle tedavi ettik. Şu anda en son nesil Gamma Knife cihazıyla tamamen kamu kaynaklarıyla halkımıza hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Emmez, yöntemin beyin tümörleri, kanamalara sebep olan beyin damar yumakları, derin yerleşimli ve cerrahinin uygun olmadığı tümörler, bazı psikiyatrik hastalıklar ve bazı ağrı türlerinin tedavisinde başarılı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:





"Gamma Knife ile tedavi ettiğimiz hastalarımızın ağırlıklı grubunu iyi veya kötü huylu tümörler ve damar bozuklukları bulunan kişiler oluşturuyor. Ayrıca Obsesif Kompülsif bozukluk dediğimiz, giderek artan bazı psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde de bu yöntemi kullanabiliyoruz. Bu durumlarda mutlaka psikiyatri bölümünün bize onay vermesi gerekiyor. Yöntemi yüz ağrılarının tedavisinde de tercih edebiliyoruz."