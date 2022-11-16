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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:51

G20 liderlerini Türk zırhlısı korudu! İşte özellikleri

Yerli ve milli Yörük 4X4, ihraç edildiği Endonezya'da, ilk kez G20 Liderler Zirvesi güvenlik önlemleri kapsamında kullanıldı. Zırhlı araç, Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı.

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