G20 liderlerini Türk zırhlısı korudu! İşte özellikleri

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Türk savunma sanayisi ürünü zırhlı araç Yörük 4X4, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde kullanıldı.

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Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim" temasıyla Bali'nin güneyindeki Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.

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Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yörük 4X4, ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı.

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Yörük 4X4, G20 Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Brimob olarak bilinen Endonezya polisinin seçkin özel harekat ve taktik birimi tarafından kullanıldı.

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Yüksek riskli görevler üstlenen Brimob, bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacak gelişmiş araç ve ekipmanlarla donatılıyor. Bu kapsamda Birmob'a, yakın zamanda, segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunmasıyla dikkati çeken Yörük 4X4 araçlar kazandırılması bekleniyor.

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Haziranda Endonezya'ya gönderilen bir Yörük 4X4, geçen sürede ülke güvenlik güçleri tarafından test edildi. Yörük 4X4, bu ay Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'de Endonezya güvenlik güçlerinin yaptığı gösteride de kullanıldı.

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Nurol Makina, fuar kapsamında Endonezya'da savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren PT Jala ile mutabakat metni imzaladı. Bu kapsamda, Yörük 4X4'ün teknoloji transferi yoluyla Endonezya'da ortak üretilmesi planlanıyor.

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Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan Yörük 4X4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

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Yörük 4X4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.

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Saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.

8 ton ağırlığa, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Yörük 4X4, 11 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.