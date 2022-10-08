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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 11:41

Filosunun yüzde 80'ini elektrikli araca dönüştürmek! PTT'nin 2030 hedefi

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 2030 yılına kadar filolarındaki araçların yüzde 80'ini elektrikli araca dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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