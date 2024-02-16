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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 01:57

'F35'e rakip' dedi yerli ve milli Türk savaş uçağı KAAN'a talip oldu!

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli projesi KAAN 2024 yılında Türkiye semalarında uçuşa hazırlanıyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, katıldığı bir televizyon programında KAAN ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Ukrayna'nın, Türkiye'den yerli ve milli savaş uçağını almayı düşündüğünü belirten Bodnar, Kaan'ın F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inandığını belirtti.

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