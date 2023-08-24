  • $25,721
  • 28,0491
  • 1585.29
  • 7491.94

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 17:16

Evsel atıklar 'SEKAY' projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Tesisi'nde 'sıfır atık' hedefiyle işlenen evsel atıklardan elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.