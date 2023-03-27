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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:34

Enkazdan yaralı kurtarılan depremzedelere umut oldu! Robotik rehabilitasyon

Omurilik ve beyin hasarı bulunan, inme geçiren ya da yürüme güçlüğü yaşayan hastaların yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan depremzedeler, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviyle ayağa kalkıyor.

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