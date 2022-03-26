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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:45

Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi! Robotik böcekler

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato'nun hamam böceklerinin sırtlarına bir iletişim çipi, karbon dioksit sensörü, kızılötesi kamera ve küçük bir pili yerleştirmesiyle birlikte robotik böcekler çökmüş binalara girecek ve enkaz altında kalan insanlardan gelen karbondioksit ile ısıyı algılayarak uyarı işareti verecek.

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