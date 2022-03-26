Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi! Robotik böcekler

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Robotik böcekler ile ilgili ilk çalışma 1997 yılında Tokyo Üniversitesi'nden Isao Shimoyama'nun bir hamamböceğinin antenlerine elektrik sinyalleri göndererek, hangi antenin uyarıldığına bağlı olarak araştırma yapmasıyla başladı.

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Ardından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato böceklerin sırtlarına bir iletişim çipi, bir karbon dioksit sensörü, bir kızılötesi kamera ve küçük bir pil yerleştirerek siber böcekleri kontrol etmeye başladı.

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Böylece arama ve kurtarma operasyonları için çökmüş binalar içinde bu hamamböceği filoları solunumdan yükselen CO2 seviyelerinin varlığına dair işaretleri arıyorlar ve birini gördüklerini düşünürlerse hemen uyarı veriyorlar.

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Bunu denemek için, Dr Sato ve ekibi bir felaket bölgesinde başarılı denemeler yaptı. Bir ülkeye çeşitli şekil ve boyutlarda bloklar yerleştirdiler.

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Bunların arasına insanlar da serpiştirildi ve tuzakların yanı sıra bir enerji lambası, bir mikrodalga fırın ve bir dizüstü bilgisayar da koyuldu.