En sinsi düşman mayına karşı milli çözüm geliştiriliyor

1 / 14



Teknopark Ankara bünyesinde faaliyet gösteren MESAN, 32 yıldır kamu güvenliğine yönelik çözümler sunuyor.





MESAN Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Erol, AA muhabire, saha ve trafik güvenliği alanlarında "işimiz can güvenliği" yaklaşımıyla hareket ettiklerini, her iki alanda da insan canını korumaya ve olası can kayıplarını önlemeye odaklandıklarını söyledi.