  • $14,7058
  • 16,165
  • 911.452
  • 2298.82

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:18

En sinsi düşman mayına karşı milli çözüm geliştiriliyor

'Sinsi düşman' olarak da nitelendirilen mayın ve patlayıcı tehlikesine karşı Türk savunma sanayisi bünyesinde yeni çözümler geliştiriliyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.