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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:34

Emekli albay ürettiği amortisör sistemleriyle ihracatçı oldu

Konya'da emekli Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Ali Geçgel, sanayi sitesindeki işletmesinde yüksek tonajlı araçlar için amortisör sistemleri üretimi yapıyor.

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