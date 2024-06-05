Elektrikli otomobil satışlarına TOGG imzası! Satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

1 / 13

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

2 / 13

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45 adede geriledi.

3 / 13

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık mayıs ayı ortalamasına göre yüzde 45,7 arttı.

4 / 13

"Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 220,2 arttı

Mayıs ayında "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 220,2 artışla 7 bin 349 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 9,2'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 9'dan yüzde 12,7'ye yükseldi.

5 / 13

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,6'sının, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

6 / 13

Togg T10X pazar lideri olmaya devam etti

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden TOGG, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

7 / 13

TOGG, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde TOGG'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

8 / 13

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise TOGG'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

9 / 13

En fazla satılan elektrikli modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında mayısta Togg T10X'in ardından satışlarda 550 adetle SsangYong Torres yer aldı.

10 / 13

Ardından 313 adetle BMW X1 sıralandı.

11 / 13

Mercedes EQB 281 adetle dördüncü,

12 / 13

Mini Countryman de 192 adetle beşinci sırada yer aldı.