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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 15:29

Elektrikli otomobil satışlarına TOGG imzası! Satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında mayıs ayında 4 bin 140 satışla, lider marka olmaya devam etti.

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