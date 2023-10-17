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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:28

Elektrikli araçların bakımı için simülatörlü eğitim imkanı! Proje hayata geçirildi

OSTİM Teknik Üniversitesince, Türkiye'de elektrikli araçların bakımı konusunda yaşanabilecek nitelikli eleman eksikliğinin önüne geçmek amacıyla 'Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi' hayata geçirildi.

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