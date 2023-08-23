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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:48

Ekilemeyen araziler güneş enerjisiyle üretime kazandırılıyor! Neredeyse maliyetsiz sulama imkanına kavuştular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA), Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla desteklediği proje kapsamında yapay göletlerden üretim dışı kalan arazilerde tesis edilen bahçeler ile bazı meralara güneş enerjisiyle su veriliyor.

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