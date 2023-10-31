  • $28,2989
  • 29,9787
  • 1807.24
  • 7514.1

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:13

Ejder Yalçın 'Gidran' ismiyle Macaristan'da üretilecek! imzalar atıldı

Türk savunma sanayisi ürünü Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli araç, 'Gidran' ismiyle Macaristan'da üretilecek.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.