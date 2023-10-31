Ejder Yalçın 'Gidran' ismiyle Macaristan'da üretilecek! imzalar atıldı

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Alınan bilgiye göre, son olarak Estonya'da 100 adet NMS 4X4 için sözleşme imzalayan zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Avrupa pazarında büyümesini Macaristan ile sürdürüyor.

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Nurol Makina, Macaristan'da 2019'dan bugüne yürüttüğü faaliyetlerin devamı olarak Gidran araçlarının üretimi için Raba Otomotiv firması ile iş birliği anlaşması imzaladı.

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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı'nın katıldığı törende, taraflar adına imzaları Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina Macaristan Üst Yöneticisi Mehmet Atak, N7 Holding Üst Yöneticisi Laszlo Palkovics, Raba Otomotiv Üst Yöneticisi Bela Hetzman attı.

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Szalay-Bobrovniczky, törende, Nurol Makina zırhlı araçlarının Macaristan ordusu tarafından yüksek memnuniyetle kullanıldığını ve bundan sonra ihtiyaç duyulan 4X4 zırhlı araç tedariği için şirketin stratejik partner seçildiğini belirtti.