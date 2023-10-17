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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:43

Edirne'de geliştiril! Hastalıklara ve soğuğa dayanıklı buğday

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce ıslah çalışmaları kapsamında yüksek verimiyle öne çıkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı 'Toprak' ve 'Değirmen' adı verilen ekmeklik buğday çeşitleri geliştirildi.

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