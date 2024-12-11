Dünyayı değiştiren buluş! Ne işe yaradığını bir bilseniz

Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?
Çılgın buluşların bolca çıktığı Japonya'dan bambaşka bir örnek daha... Japon kız yaptı, eline dikkat!
Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.