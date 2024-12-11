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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:34

Dünyayı değiştiren buluş! Ne işe yaradığını bir bilseniz

Günlük hayatımızı kolaylaştıracak sıra dışı buluşlar ve özellikleri

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