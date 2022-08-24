  • $18,1496
  • 18,0676
  • 1022.29
  • 3123.98

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:48

Dünyanın modern sualtı arkeoloji gemisi!

Akdeniz'de, su altı araştırmaları için Antalya'da yaklaşık 1 yıl sonunda inşası tamamlanan 38 metrelik 'UPL' adlı su altı arkeoloji gemisi, denize indirilmek için rıhtıma taşındı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.