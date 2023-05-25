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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 17:20

Dünyanın gözü Türkiye'de! Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor

Dünyanın gözü Türk Savunma Sanayisi'ne çevrildi. İnsansız helikopter ALPİN'in Malezya pazarına sunulmasına yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Aerodyne'ın dron endüstrisindeki deneyim ve tecrübesinin, TİTRA'nın insansız sistemler teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştirilmesiyle pazarda farklı çözümlere imza atılması hedefleniyor. ALPİN hem gece hem de gündüz sağladığı istihbarat kabiliyeti e özellikleriyle biliniyor.

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