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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:26

Dünyanın gözü TCG Anadolu'nun üzerinde! İşte özellikleri

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

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