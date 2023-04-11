Dünyanın gözü TCG Anadolu'nun üzerinde! İşte özellikleri

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Teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi bütçesinin 75 milyar dolara ulTeslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi bütçesinin 75 milyar dolara ulaşacağını söylediaşacağını söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında TCG Anadolu'nun 'dünyanın ilk SİHA gemisi' olduğunu kaydetti.

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Askeri gemi, filosunun büyük bölümü SİHA'lardan (silahlı insansız hava aracı) oluştuğu için böyle anılıyor.

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TCG Anadolu, donanma envanterine 'çok maksatlı amfibi hücum gemisi' olarak girdi.

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GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de deniz kabul testleri başlatılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da ilk helikopter konuşlanması ise 17 Kasım 2022'de gerçekleşti. 2023'ün ilk yarısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı törenle Türk Silahlı kuvvetlerine teslim edilecek olan TCG Anadolu'nun yine bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.

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Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilek.

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DENİZ HARP TARİHİNDE YENİ KONSEPT Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor.

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Envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30-50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.

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1.400 KİŞİYİ TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.

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Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.

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TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m

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Azami yükseklik: 58 m

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Maksimum sürat: 21 knots

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Hareket siası: 9.000 mil

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Ağır yük garajı: 1.410 m²

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Hafif yük garajı: 1.880 m²

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Gemi havuzu: 1.165 m²

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Hangar: 900 m²

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Uçuş güvertesi: 5.440 m²

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Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı

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Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak

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