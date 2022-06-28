Dünyanın gözü bu fuarda! SEDEC 2022'nin açılı yapıldı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Yapabileceğimiz her ne varsa ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

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Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SEDEC 2022'nin açılışı, Ankara Congresium'da yapıldı.

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Baran, burada yaptığı konuşmada, üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliğin, Türk savunma ve güvenlik sanayinin yetenekleri ve başarılarını bir kez daha dünyanın gözü önüne serdiğini söyledi.

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Savunma sanayinin, ülkeler açısından stratejik önem taşıyan bir sektör olduğunun altını çizen Baran, sektörün dünyanın en maliyetli coğrafyasında bulunan Türkiye için çok daha kıymetli olduğunu kaydetti.

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Baran, Türkiye'nin güvenliği için başka bir ülkeye muhtaç olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Savunma sanayiinde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'ler düzeyine yükseldi. Dünyanın birçok ülkesine ihracat ağını genişleten Türk şirketlerimiz göğsümüzü kabartarak, dünyanın en iyi 100 şirketi listesine adını yazdırdı. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin çoğunun merkezi Ankara'da bulunuyor." diye konuştu.

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Sektörün geçen yıl ihracattaki başarılarını katladığını anlatan Baran, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 228'e yükseldiğini aktardı.

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Baran, savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 170'e çıkartılırken, 3,2 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşıldığı bilgisini vererek şunları kaydetti:

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"Biz ATO olarak savunma sanayinin her zaman yanında ve destekçisiyiz. Üzerimize düşen görevleri almaya hazırız. Yapabileceğimiz her ne varsa ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu yıl 50'yi aşan firma stant açtı, paneller, eğitimler, hepsi 3 gün boyunca şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak."

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