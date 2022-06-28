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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 13:50

Dünyanın gözü bu fuarda! SEDEC 2022'nin açılı yapıldı

Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022'nin açılışı, Ankara Congresium'da yapıldı. Fuarda çok sayıda savunma sanayi şirketi, ürünlerini tanıttı.

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