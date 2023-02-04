Dünyada sınıfında tek olan gemi! Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi

1 / 14

Edinilen bilgiye göre, dev gemi Ukrayna Rusya arasındaki süren savaş yüzünden, Ukraynalı sahipleri tarafından önce Romanya'ya daha sonra Türkiye'ye getirildi.

2 / 14

Atlas Double isimli gemi Ukrayna'da tasarlandı ve üretildi.

3 / 14

Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi bulunması.

4 / 14

Gemi üzerindeki her bir vinç 35 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor.

5 / 14

Gemi ile bir gemide bulunan bir kuru yükü denizin ortasında başka bir gemiye aktarım yapabiliyor.

6 / 14

Böylece gemiler limanlara yanaşmadan direk rotaları üzerinde yüklerini deniz ortasında aktarım sağlayabiliyor.

7 / 14

Geminin en modern teknolojiye sahip Ukrayna üretimi gemilerin arasında yer alıyor.

8 / 14

Bu gemi römorkör yardımı olmadan boğaz geçişlerini yapma kabiliyetine sahip. 74 metre uzunluğundaki demi 23 metre enine ve 2499 groston ağırlığına sahip.

9 / 14



10 / 14



11 / 14



12 / 14



13 / 14

