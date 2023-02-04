  • $18,8383
  • 20,3282
  • 1128.47
  • 4997.63

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 16:16

Dünyada sınıfında tek olan gemi! Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi

Sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan üzerinde iki adet dev vinç bulunan Atlas Double isimli gemi Ukrayna'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirleyen gemi havadan çekilen görüntüsüyle büyüklüğü gözler önüne serildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.