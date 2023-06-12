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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 10:02

Dünyada ilk kez Türkiye'de denendi! Çiftçilerden yoğun ilgi gördü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk kez daldırma yöntemi ile üretilen karadut fidanları, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

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