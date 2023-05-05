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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 10:23

Dünyada bir benzeri daha yok! Togg'a ‘Akıllı Cihaz Pasaportu'

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu. Togg'un, sürdürülebilirlik odaklı blok zinciri üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyor.

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