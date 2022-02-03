Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne! İşte özellikleri

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Su yüzeyinden bir metre yüksekte süzülebilen dünyanın hidrojenle çalışan ilk uçan teknesinin gelecek yıl Dubai'de inşa edileceğini duyurdu.

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EMİSYON ÜRETMEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, "Jet" olarak adlandırılan araç, dalgalar üzerinde 'sessizce' sorunsuz bir şekilde seyrederken emisyon üretmeyen iki hidrojen yakıt hücresiyle çalıştırılacak.

Hidrojen yakıt hücrelerinin, daha büyük bir yakıt hücresi "yığını" oluşturmak üzere birleştirilen özel olarak işlenmiş plakalarda hidrojen ve oksijeni karıştırarak elektrik ürettiği aktarıldı.

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Bununla birilikte Jet'in gövdesinin altına ayrıca, uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer şekilde kanat benzeri bıçaklar takılacağı açıklandı. Böylelikle, tekne hızlandıkça suyun kesilmesi ve yükselmesi sağlanacak.

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SAATTE 57 KM HIZ YAPACAK

Ayrıca, dünyanın ilk uçan teknesinin 10 metre genişliğe ve 6 ton ağırlığa sahip olacağı belirtildi. Pilot ve 12 yolcuyu saate 75 km hızla taşıyabilecek.

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BAE, GELECEK YIL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diğer taraftan, Jet İsviçre merkezli start-up THE JET ZeroEmission ve BAE'de faaliyet gösteren Zenith Marine Services ortaklığında tasarlandı. Dubaii Kasım 2023'te, gelecek yılki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı olan COP28'e denk gelecek şekilde, aracın ilk test sürüşüne ev sahipliği yapacak.

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THE JET ZeroEmission, Fransız yatçı Alain Thébault tarafından kuruldu ve anlaşmanın bir parçası olarak gerekli olan 10 milyon Euro'luk (8,3 milyon £) finansmanın bir kısmını sağlamayı başardı.