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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:14

Dubai'den küresel ısınmaya karşı uçan tekne! İşte özellikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği gelecek yıl Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Yetkililer, dünyanın ilk uçan teknesi olan 'Jet'in bu zirvede tanıtılacağına açıkladı. Emisyon üretmeyen araç saatte 75 kilometre hızla 12 kişinin seyahat etmesini sağlayacak.

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