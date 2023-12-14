  • $29,0395
  • 31,7373
  • 1898.12
  • 7618.99

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:53

Dronların yeni silahı DROKET sahaya çıkıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümlerine DROKET eklendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.