Dronların yeni silahı DROKET sahaya çıkıyor

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İnsansız hava aracı projeleri yürüten Sapmaz Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde, askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni çözümlerini ilk kez sergiledi.

Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyete 2014 yılında eğitim çalışmalarıyla başladıklarını söyledi.

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Bugüne kadar 6-7 bin insansız hava aracı (İHA) pilotunu lisanslandırdıklarını ifade eden Sapmaz, bunun yanında tarım, haritacılık ve eğitim alanlarına yönelik İHA'lar geliştirdiklerini belirtti.

Tarımsal faaliyetlere yönelik yaklaşık 60 çözümü yurt içinde ve dışında kullanıma sunduklarını dile getiren Sapmaz, toplamdaki uçuş sürelerinin de 4 bin 500 saate ulaştığını bildirdi.

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Sapmaz Savunma'yı kurarak, oluşan deneyimi savunma alanına taşıma kararı aldıklarını anlatan Sapmaz, geliştirdikleri ilk ürüne de "DROKET" ismini verdiklerini kaydetti. Sapmaz, şöyle konuştu:

"Aslında ne dron ne de roket. İkisi arasında bir şey. Benzerini ne Türkiye'de ne de yurt dışında görmedik açıkçası. Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirdiğimiz tamamen akıllı ve güdümlü bir ürün.