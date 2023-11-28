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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 12:23

Dronların hava trafiğini kontrol altına alacak sistem geliştirildi! Pilot bölgelerde uygulanacak

Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi (KÜN) akademisyenleri tarafından dronlarla hava trafiğini kontrol eden ve emniyetli uçuşa imkan sağlayan sistem geliştirildi.

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