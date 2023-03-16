  • $19,0768
  • 20,1911
  • 1175.32
  • 5212.66

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 13:25

Dron ve mini tanktan arama robotu! Lise öğrencileri geliştirdi

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde insansız hava araçları üzerinde çalışan 5 öğrenci ve bir öğretmen, deprem sonrası enkazda arama yapabilecek dron ile mini tankı andıran uzaktan kumandalı Tank-Kur prototip projesi geliştirdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.