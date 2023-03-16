Dron ve mini tanktan arama robotu! Lise öğrencileri geliştirdi

1 / 16

Okul Müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, sürekli proje geliştiren bir okul olduklarını ve bu doğrultuda TEKNOFEST'e katılmak için insansız hava araçları kategorisindeki yarışmaya katılmak için de öğrencilerin danışman öğretmenler eşliğinde güzel projelere imza attıklarını belirtti.

2 / 16

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem üzerine öğrencilerin özellikle arama kurtarmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını anlatan Çevik, 5 öğrencinin bir danışman öğretmenle uzaktan komuta edilebilen dron ve mini tankın birleşiminden "Tank-Kur" adını verdikleri bir arama kurtarma robotu prototipi geliştirdiklerini bildirdi.

3 / 16

Öğrencilerin proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çevik, "Yangınlarda, sis ortamında ya da deprem sonrasında kaybolan insanlarımıza nasıl ulaşabiliriz diye düşündük ve Tank-Kur projesi ortaya çıktı." dedi.

4 / 16

Öğrencilerden Musa Özçelik de dronu arama kurtarma faaliyetlerinde yararlı olabilecek şekilde projelendirdiklerini söyledi.

5 / 16

İnsansız hava aracı ile paletli insansız kara aracı geliştirip, birbiriyle entegre olabilen bir sistem oluşturduklarını aktaran Özçelik, "Uzaktan kumanda ile komuta edilen 8 pervaneli dron, bölgede tarama yapacak, operatörün uygun gördüğü noktaya inecek. Dronun haznesindeki paletli insansız kara aracı da enkazda gezerek üzerindeki kamera ve ses dinleme sistemiyle kazazede tespiti yapacak." diye konuştu.

6 / 16

Projenin yazılımını da kendilerinin hazırladıklarını dile getiren Özçelik, çalışmaların devam ettiğini, maddi imkanlar el verdiği takdirde projeyi daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

7 / 16



8 / 16



9 / 16



10 / 16



11 / 16



12 / 16



13 / 16



14 / 16



15 / 16

