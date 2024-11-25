Dron tehdidine karşı 'TUNÇ' kalkan! Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirildi

Diğer bir ürünün İLTER J350 Dron Tespit ve Engelleme Sistemi olduğu bilgisini veren Kaplan, bu ürünün özelliklerini şöyle anlattı:





"Bu sistem 6 yıldır firmamız tarafından üretilen ve şu an 3. versiyonunu ürettiğimiz bir sistem. 1000'e yakın ürünümüz gerek güvenlik güçlerimizin envanterinde gerek yurt dışında 5-6 yıldır kullanılıyor. Pek çok dost ve müttefik ülkeye bu ürünlerin ihracatını yaptık. Yeni sistemde çok farklı özellikler var. Dünyada pek az firmanın başarabildiği, protokol tabanlı tespit özelliği var. Herhangi bir dron ya da o dronun kullanıcısı, bizim sistemimizle 10 kilometre yarıçapta, bazen çevresel şartlara bağlı olarak 15-20 kilometrelere kadar tespit edilebiliyor hatta harita üzerinde koordinatı işaretleniyor. Kullanıcısı da yine aynı şekilde harita üzerinde gösteriliyor. Böylece sadece dronu düşürmekle kalmıyorsunuz. Kullanıcısını da yakalama imkanı elde ediyorsunuz."