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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 16:27

Dron tehdidine karşı 'TUNÇ' kalkan! Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 'mobil radarlı karıştırma ve aldatma sistemi', dron ve diğer insansız hava araçlarının uyduyla haberleşmesini kesiyor, konumlarını yanıltıyor.

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