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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 11:25

Devlet destekleriyle geliştirildi! Yük taşıma robotu SEIT 30 ülkeye ihraç ediliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yerli imkanlarla geliştirilen otonom yük taşıma robotu SEIT, 3 kıtada 30 ülkeye ulaştı.

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