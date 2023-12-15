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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:41

Depremzede üniversite öğrencisi geliştirdi! Avuç içine sığan enkaz dinleme cihazı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan üniversite öğrencisi, yaşadıklarından etkilenerek arkadaşıyla birlikte düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptı.

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