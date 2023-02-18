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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:26

Depremlerin yer kabuğuna etkisi araştırılıyor! TÜBİTAK destekli proje

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen projeler kapsamında bilim insanları saha çalışmalarına devam ediyor.

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