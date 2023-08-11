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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:40

Deprem, sel ve yangın hafızasını tutacak! Akıllı kolon teknolojisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen çalışmayla binaların deprem, yangın, sel gibi travmaları hafızaya alarak anlık verilerle binanın dayanıklılığı hakkında bilgi verecek sistem geliştirildi.

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